Nigerians mourn victims of mass atrocities

Not fewer than 356 Nigerians were reported killed in 27 states of the country in the month of May 2020 alone, a new report has shown.

NigeriaMourns, a Non-governmental Organisation that released “Violence Incidents Report: May 2020” on Wednesday documented daily deaths and violence happening across the country amidst the COVID-19 pandemic.

According to the report, Sokoto, Kaduna and Adamawa were the states with the highest number of killings, totalling 181 deaths.

The report also indicated that 212 deaths were attributed to banditry attacks, while communal conflicts accounted for 80 deaths, 27 were attributed to Boko Haram/ISWAP, 10 to cult clash, herdsmen attack took 10, eight were due to extrajudicial killings while five were killings related to isolated attacks and four to mob action.

NigeriaMourns described the continuous crisis in Southern Kaduna which led to a large scale death of people and destructions as a source of concern.

In the report, four civilians’ deaths were also attributed to Nigerian soldiers while enforcing the lockdown orders in Karim Lamido, Taraba State.

“At Owode, Yewa South Local Government of Ogun state, 15-year-old Riliwan Bello died from an “accidental bullet discharge” fired by men of the Nigerian Customs Service (NCS), Ogun 1 Area Command. The incident occurred barely a month after unnamed agents of the NCS reportedly killed another 15-year-old girl, Sekinat Agbelade at Agosasa, Ipokia Local Government Area of Ogun State,” the report said.

“Rinji Peter Bala, a 20-year-old student of the University of Jos, was first arrested by vigilantes alongside six others for violating the lockdown order. Shortly after they were released, officers of the Nigerian Army “accidentally” shot and killed Rinji.

“An unidentified inmate was reported dead from a shot fired by a prison guard, at the Nigeria Correction Service, Aba. The incident occurred when some old inmates had tried, but failed to escape from the prison.

“16-year-old Tina Ezekwe was shot and killed by a policeman at a bus stop near her home in Lagos State. Provoked by this tragic incident and the endless extrajudicial killings in Nigeria, Nigerians led a protest with the hashtag #JusticeforTina,” the report stated.

And 10 security agents were killed during violent attacks in the same month.

According to the report, Killing of security officers in Nigeria has continued at an alarming rate.

“A police officer attached to Bomadi Divisional Police Station was shot dead by an army officer attached to 222 battalions in Agbarha-Otor, Ughelli North L.G.A Delta State.

“Five Nigerian soldiers were also killed in an attack on a military outpost by ISWAP terrorists in Mainok, Borno State, in addition to the two earlier reported killed by Boko Haram at Gujba local government area of Yobe.”

They were #NotJustNumbers, They had names, They had dreams, There were us.

Below are names of the victims.

Alhaji Musa Na’ibi, Alhaji Isihu Al-Jimma,Mamman Kada,Murtala Dan-Kasuwa,Bello Abubakar,Sani,Bello,Isah Mohammed,Tukur Mohammed,Mohammed Dangona.Buda Alhaji Joli,Alhaji Karami Magami,Aliyu Mohammed,Garba Babangida,Sani Saje,Sadau Ilah,Umaru Na-Sadau,Halilu Dan-Idi ,Garba Giye ,Ibrahim Maigandi,Salisu Gado Faru,Sule Bazamfare,Rabiu Shinge

,Tikana Mohammed,Zagi Fallau,Dan-Ataka Awala ,Ibrahim Mohammed,Sa’adu Mohammed ,Danjuma Magami,Rufa’I Mohammed,Bilyaminu Sani Magami,Basiru Magami,Salisu Gurmu,Rabi’u Danbanga, Dungu Rukudawa, Dangaladima Labandi,Nuhu Labandi, Sani Kozo, Alhaji Bello Gurbin-Bore, Alhaji Kabiru Mayasa , Alhaji Kasimu Birane, Mati Baushi, Kasimu Yahaya, Ilah Adamu, Abdullahi Koli, Lawali Gobirawa, Ahmad Dauda, Isah Umar, Musa Mamman, Ahmaed Sanu A, Faruk Musa, Dauda Isa, Bello Mamman, Kabiru Tukur, Ibrahim

Madawakin Kucheri, Hadi Isah, Mamman Ahmed, Sunday Adoh, Asebeh Zamfara, Musa Rigye, Audu KohTina Yaro, Zamfara

Tatu, Chohu Joshua, Danladi John, Sunday Etsi, Gado Bari, Ngwebah Gideon, Goh Kwa, Idu Tibeh, Ize The, Musa John, Kende Ginge Rangu, John Kwa, Kura Goh,Ladi Wuh, Mummy Tibeh, Nah Musa, Richard Yakubu, Musa Ayuba, Rugu Kpe, Tingwe Magaji,Cinge Uvu, Yakubu Wande Kperien, Musa Yaro, Wuh Bre,Nkiedonwro, Nshe Dodo, Zongo Chochu,Ku Zongo, Demi John Ishaya, Abbah Basi Ncha,Sunday Washi Adi, Rinji Peter Bala, Henry Dokotri, Benjamin Izang , David Yakubu, Luka Magwa, Dr. Nandi Drentkat, Ishaya Yakubu, Sunday Biri, Abba Ibrahim, Izhe Nkama, Stephen Ngwe, Talatu Daniel, Dantala Benedict Danjuma Utengye Zando,Abiyeyi Dodongiya Kenda,Nuhu Agyo, + wife and daughter, Eka Samuel Abe,

Gambo Richard Agabi, James Iffe, Amayi Solomon (Sondi Youths Leader), Emmanuel Tanko, Attah Danladi, Aliyuda Barnabas, Rautan Yari, Sarki Lawan, Wycliff Bitrus, Nathan Waziri, Kenneth Waziri, Habila Barnabas, Taro Shanffi, Daniel Waya,

Simon Umaru, Jonathan Dawaka, Sibor Tuwa, Princes Thomas, Ezra Andrews, Mathias Audu, Daniel Samuel, Yusa Sam, Okala Joshua, Yusuf Labura Ysa, Alh. Musa Manya Burti, Alh. Sheuto Nanaji, Abdullahi Bahago, Abubakar Usman, Boderi Alh Kae, Habu Alh Jobdi, Barkindo Alh Umaru,

Umaru Alh Hamidu, Babangida Madam, Dobo Alh Kae, Eggi Kae, Mamudu kae,Sa’adu Seini, Sajo Gado, Abdulmumini Yabam, Sunday Garaya, Usman Musa Tep, Hamman Bagi tunga, Sa’udu Seini Buba Mbar, Alh Musa Manya A. Burti, Alhaji Sheuto Nabaji, Abdullahi Badago, Abubakar Usman, Ibollo Seini, Ali Manya, Muhammadu Seuto, Salihu Kae, Hamman Bargaji, Adamu Bala Gashoka, Biju Dasisi, Akase Wanbua, Akor Samuel, Atume

Nor, Akaajime Kumanya, Mwarga Atume,Ande Tomkwagh, Ngustwen Ayilamu, Gbir Ityough, Ahile Adigor, Terhile Kuca,Terngu Kajo, Asor Gbekua, Ahongba Ityohee, Lanshima Kwaghsar, Rose Terhile, Andi Angbianshio, John Tortyav, Terzungwe Anje, Elizabeth Samu, Terfa Iortim,Gande Asor, Tsombor Shausu,Terkuma Ganden, Torkuma Ashiee, Gwaza Aki, Ashier Ikyange, Hange Anongo, Doonongon Agba, Sebastian Tse, Ityoule Aco, Tsetim Atseree, Gawan Bebeshi, Tsenongo Afanyo, Mbakasen Shaapera, Swen Vanger, Akaakohol Atee, Buruku Ishangen, Bem Akaaior, Chi Nyam, Iorse Kwembe, Micheal Shawon

Terkura Kumun, Ihemba Iorkaha, Aondowase Kanyi, Mbageren Ityoapine, Kwaghtsea Ibusen,Ngutor Atime, Selumun Wuanshachi, Hemba Kine, Terzungwe Anaibo, Terzungwe Igande,

Manemkaa Gbelagi, Iorwuese Jeje,Akor Hileihongo, Adigbe Mbausuu, Ndagbo Udam, Mgise Ikyo, Shija Apo, Igbadoo Ornguga,Famave Apekaan

Tseen Semali, Terzungwe Icagh, Tyaykase Gyam, Lydia Tange, Mnena Atani, Iorkegh Kwangi, Aodohemba Acin, Iorember Aver, Iorsase Acin, Atser Wanibya, Iorasuu Bundepuun, Depuun Udele, Malafiya Dalatu, Yari Dalatu

Jonathan Yakubu, Sheba Jonathan, Blessing Yari, Patience Jonathan, Revelation Jonathan, Sarauniya Lucky, Popula Ticha, Shaulu Bawa, Rahila Shaulu, Kauna Magaji, Rejoice Jonathan, Faith Magaji, Francis Daniel, Yaki Luka, Laraba Danmari, Luka Paymaster, Akilu Aruwa, Irimiya Dauke, Kephas Agya, Nehemiah Istifanus, Matthew Danmari, Ado Maisamari, Abel Amos,

Titus Amos, Geoffrey Zaka, Lazarus Joseph, Odeh Stephen, Woburueke Martins Ikenga, Princewill Temple Ikenga, Rowland Abraham, Kazeem, Mgbibari Nyornyaa, Sorlesi Youngman, Dornu Aanu, Bariagra Menebe, Lekia Eleaee, Boy-Mgbibari, Sira Mgbibari, Oliver Tito, Foundation Onuekwem Bright

Oteh, Junior Kayi, Otochi Ogbonna, Frank Promise, Justice Azubuike, Kingsley Woke, Nwobueze Woke, Rhino, Capt. Junaid Mohammed Yelwa(Jboy), Nyebuchi Jeremiah, Precious Gladstone, Nen, Eekpege Lezor Legbara,Tiger, Chinedu Osigwe, Bobo, Chioma Okogbule, Jonah Sokolo, Prince Orubum, Clinton Worenwu, Chimenem Amadi, Pepple

Hon. Benson Omunakwe, Emmanuel Jack, Daniel Agori, Jude (Dollar Boy. Marcus Whyte, Destiny Balogun, Okeh, Felix Miikpugi, Bright Dezua, Wisdom Lemea, Pele Ikporah, Bobby Barade, Neenebari Koola, Zorbari Sisi, Nwiimene Ikurika, Lekpoa Nwidae, Nenalebari, Bobo A.K.A Ogbobga Pdp, Bright, Chief Nnaa Akiika, Comrade Kiabari Yaabari, Meshack, Chima Jonah Gift Adeh, Holy Boy, Ratty, Omisowhorum, Kolokolo, Frank, Blank, Famous, Promise Umunaegbu, Robertson Ndigbara, Nen- Eekpege Legbara, Ebi Pade

Abdullahi Idris, Korobe Menele Gberegbara, Augustine Bariledum, Nwibari Fade, Barilugbenu Doole , Prof. Emmanuel Amadi, Aaron, Junior Ovundah

Chimezie Eze, Eze,John Ogbue, George Thomas, Joseph Lazarus, Ade, Abraham Anthony Alex, Aleruchi Woko, Amaechi Ezioka, Nkiruka Imo

Lawrence Igwe, Chief Orji Azu, Prince Tuakabari, Linus Chioma (Montana Million), Maureen Ewuru, Befe Bornu, Tombari Thomas, Kingdom Nyaa, Nboy Nbani, Kporkpor, Ikechukwu Emmanuel, Jennifer Nwokocha, Monday Iko, Nwisaanee, Edward Okechukwu, Precious Steve, Blessing Mary Effiong, Charity Ohaka, Nnochiri Kingdom Alozie, Otamiri Ugochukwu, Chima Ikwunado, Kolade Johnson, Otobong Jumbowho, Iyabo Olakunle, Kazeem Tiamiyu, Sekinat Agbelade, Alex Ogbu, Hammed Abdullahi, Lucky Ugokam

Yahu Salisu, Chibuisi, Joseph Pessu, Arunsi, Usman Abdulkadir, Ebuka Chukwu Nwoye, Umar Faruk Funtua, Ahmad Yakubu, Maxwell Nashan, Rev. Dennis Bagauri, Rev. Lawan Andimi, Michael Nnadi, Mrs. Idenyi Ebere Ukamaka, Alhaji Babatunde Oreitan, Eric Isaiah, Muhammed Abubakar, Danlami Barde, Moses Barde, Marvelous Akintubuwa, Joseph Ochogwu, Richard Yakubu, Musa John, Kura Goh, Kwa Goh, Mummy Tibeh, Idu Tibeh, Sunday Etsi, Ngwebah Gideon, Sunday Adoh, Asebeh Zamfara, Zamfara Tatu, Audu Koh, Chohu Joshua, Danladi John, Musa Ayuba, Rugu Peh, Musa Rigye, Tina Yaro, Ladi Wuh, Wuh Bre, Izeh Teh, Kenge Cinge, Rangu, John Kwa, Tingwe Magaji, Musa Yaro, Yakubu Wande Kperien, Cinge Uvu, Anas Yakubu, Abdullahi Musa, Musaddiq Abubakar, Usman Kazim Ibrahim, Muhammad Mujahid Abdulkadir, Umar Faruk Abdullahi, Muhammad Magaji Jibir, Usman Bello, Muhammad Mahdi Abubakar, Ali Muhammad Mai gari, Abdullahi Adamu , Ukasha Muhammad, Zaharadden Idris, Alhassan Adamu, Abbakar Ilyas, Ukasha Ibrahim, Naziru Tijjani, Ukasha Idris Ibrahim, Muhammad Abubakar, Ishaqa Adamu, Ahmad Sale, Nura Haruna, Aminu Abubakar Mai Bulawus, Muhammad Auwal Darazo, Zaharadden Musa, Muhammad Jangude Umar, Adamu Shahid Usman, Zainab Shahid Usaman Bello, Yunusa Shahid Usman Bello, Ahmaad Saleh, Muhammaed Sabu Babaji, Sheikh Muhammad Turi, Aminu Yusuf, M. Ayuba Ibrahim, Habibu Adamu Sulaiman, Hafizu Dauda Alhasan, Alasan Adamu, Muhammad Balarabe Siraj, Ali Abdulhamid, Ibrahim Abdulhamid, Zaharadden Usman, Musa Abubakar Abdullahi, Haruna Nuhu, M. Faruq Muhammad Abdullahi, Saifullah Muhammad, Abdullahi Ilyas, Muazu Muhammad, Ibrahim Hama’u, Ammar Katsina,Mustapha Abubakar, Bashir Muhammad, Musa Zana, Bashir Sale, Sani Abdullahi, Musa Ibrahim Zabuni, Hizbullah Isa, Aminu Abdulmutalib, Nuhu Habibu, Nasiru Garba, Umar Abdullahi, Alhasan Sulaiman, Abdurrahman Ismail, Bilya Rabiu, Mukhtar (Abba) Bashir, Hujjatullah Bashir, Zailani Ali, Saman Muhammad, Yusuf Abubakar, Ibrahim Sarki,Yahaya Garba, Abdulmalik Safyan, Garba Ishaq Usman, Mansur Adam, Mukhtar Ibrahim, Ishaq Ibrahim, Shehu Ibrahim, Abdullahi Ibrahim, Musa Bargi, Iliya Jaafar, Mubarak Yahaya, Muhammad Bello Abdullahi, Tukur Shehu, Usman Safiyanu, Abdulkarim Umar, Hasan Tukur, Abdulkadir Ayuba, Sani Shehu, Musa Hassan, Nasiru Muhammad, Suraj Khalid, Abubakar Usman, Kabiru Shahid Abubakar, Ismail Abdullahi, Awwalu Shuaibu, Basiru Musa, Suraja Shuaibu, Musa Anasir, Yakubu Husaini, Muhammad Rabiu, Isah Shehu, Ibrahim Usman, Aminu Yusuf Kazaure, Shafiu Alhassan Kazaure, Lawal Umar, Aliyu Lawan Umar, Bakir Adamu,Murtala Ibrahim, Kabiru Ahmad, Nusaiba Shafiu Alhasan, Fatima Aliyu, Aliyu Lawan, Abdulkadir Idris, Muhammmad A. Haruna, Zakariyya Salihu, Dahiru Isah, Aliyu Muhd Sani, Tajuddeen Muhd Isa, Sabiu Muhd Isa, Haruna Isa Tofawa, Abdulkadir Mahmoud, Yusuf Isa Usman, Zakari Yau Tukur, Isa Yunusa, Shuaibu Saidu, Abubakar Shuaibu, Rabiu Mahmoud, Aliyu Muhammad Dahiru, Mutari Shuaibu, Muhd Usman Dpo, Khalid Abdullahi, Awwal Abdullahi, Sawwanu S. Hamza, Shihibu Dauda, Abdullahi Habibu, Ibrahim Aminu, Murtala Ahmad, Kabiru Shuaibu, Shuaibu Imrana, Abdulfatah Yunusa, Nuhu Yunusa, Muhammad Sirajo, Alasan Adamu, Ayuba Abdulkadir, Saminu Yau Tofawa, Mikailu yusif, Aliyu Abdulhamid, Sani Ibrahim, Ayba Bawa Hassan, Bala Magaji, Abdullahi Garba, Nusaiba Abubakar Abdullahi, Mukhtar Sahabi Dan Kwarai, Umar Aliyu, Bello Lawal Magami, Saadu Bello, Salisu Galadima, Muhammad Salisu, Salisu Muazu, Bilal Hamza Mafara, Nasir Saadu Gusau, Ilyasu Muhammad Mafara, Aliyu Muhammad Rabiu, Naziru Usman, Hamza Abubakar Yauri, Abubakar Sadiq Yauri, Mubarak Muhammad Tadruga, Rufai Muhammad Tadruga, Khadija Ibrahim, Musa Mai Kifi, Abubakar Musa, Zuladaini Aminu, Badaru Makera, Zaharadden Usman, Hudu Muhammad, Muhammad Idris, Abdussalam Bello Mani, Muhammad Ibrahim, Isah Yan Shantuma, Abdulkadir,Nuradden Sulaiman, Awwal Mai Pop, Muhammad Aminu, Alhaji Ibrahi M Dutsinma, Nuhu Ibrahim, Ammar Alhasan, Umar Isah, Salahu Auwal Yusuf, Yusuf Sulaiman, Nafiu Mus, Ibrahim Alhasan, Mahadi Auwal, Yahaya Ahamad, Ibrahim Mikail, Mustapha Lawan Nasidi, Abdulkarim Lawan Dambam, Salihu Ahmad, Tijjani Muhammad, Babawuro Baffa (Abubakar Isa), Aiiyu Sulaiman Kwardallo, Idris Musa Kurba, Saidu Ibrahim, Muhammad Maina, Abdullahi, Zakari Abdullahi, Umar Isiyaku, Umar Garba, Muhammad Salihu Saqapa, Muhammad Isa Adamu, Al-Amin Abbas, Bello Ismail, Ammar Abdullahi, Ibrahim Muhammad, Abubakar Hussaini, Buhari M. Bello, Musa Abubakar, Umar Abubakar, Zahardeen Murtala, Ibrahim Adamu, Shehu Aliyu, Adamu Aliyu, Ummar Shehu, A’isha Abubakar, Nusaiba Abubakar, Fatima Abubakar, Batula Abubakar, Hussain Aminu, Aliyu Muhammad, Abdul’Azeez Haruna, Basiru Abdulmuminu, Aminu Muh’d Sani, Musa Salisu (coach), Jafaru Habibu, Ibrahim Yusuf, Muhammad Rabiu, Jamilu Yahaya (comm), Nura Umar, Muh’d Inuwa Jalabi, Aliyu Zainul Abidin, Bashar Shahid Adam, Ibrahim Ahmad Badikko, Rabiu Shuaib, Ibrahim Usman, Muhammad Auwal Mabo, Sunusi Bala Kafinta, Saidq Yusuf, Yusuf Sani Mando, Dayyabu Sa’idu, Idris Khalid Mando, Abujihad Isa (Aflan), Hassan Nuhu, Muhammad Musa Rili, Salihu Hussaini, Badaru Muhammad, Habiba Abdullahi, Aliyu Shu’Aibu, Abbas Ishaq, Abdulkarim Sani(m/gashi), Salisu Muhammad, Isa Yunus (Abbas), Yahaya Garba, Abdulmalik Safiyan, Shafi’u Alarama,Ibrahim Abubakar, Wasila A. Musa, Zakariyya Muhammad, Ramda Muhammad, Abubakar Lawal, Muhammad Sani (Roba), Abubakar Hakaika, Abdullahi Muh’d Jibrin, Hussaina Sa’ad (Markaz), Samaila Suleman, Aliyu Ibrahim, Yakubu Dahiru, Mu’azu Dahiru, Mika’il Muhammad, Ishaq Abdullahi, Maimuna Mas’ud, Sa’idu Salihu, Yusuf Badamasi, Sheikh Muhktar Sahabi, Mika’il Yusuf,Barr. Bashiir Mansur, Kabir Muhammad, Aliyu Ahmad Zango, Sanusi Ibrahim, Salisu Uzairu, Usman Isah, Aliyu Umar, Abubakar Musa B/yero, Yakubu Tukur, Kabir Abdulmumin, Maimuna Shehu, Fauziyya Shehu, Khalid Yahaya Gilima, Mahmud Yahaya Gulima, Abdulrahman Yahaya Gilima, Aliyu S. Karofi, Faisal A. Gilima, Abdulaziz Abdulmuminu, Buhari

Sma’il, Yakubu Sa’idu, Ishaq Abdulkadir, Sa’idu Salisu, Kabir Salisu, Alh. Abdurrazak Haruna , Yusuf Alhaji Yusuf , Salisu Hassan, Dauda Hassan , Isyaku Ja’afar, Bashar Isma’il, Jafar Mahmud , Aliyu Umar, Hamisu Musa,Saleh Umar, Basiru Salisu, Saminu Zubairu, Basher Isah, Saleh Halliru, Hussaini Abubakar, Karibullahi Mustapha, Muhammad Inuwa Salisu ,Muttaka Sabi’u

, Adamu Aliyu, Alkasim Abubakar, Jamilu Abubakar, Haruna Salihu, Sabitu Abdulkarim, Abubakar Saleh, Muh’d Gazali Abubakar, Aliyu Sulaiman, Abdurrashid Awwal, Muh’d Ayatullah Salihu, Mustapha Isma’il, Muhammad Habibu, Muh’d Rajau Hussaini, Abubakar Isa, Abubakar Abdullahi, Salihu Badaru, Abdulkarim Bello, Isiyaku Abdurrasheed, Dahuru Abdulwahab, Rukayya Nuhu , Abdullahi Adamu, Abdullahi Yunusa, Yahaya Sani, Aliyu Abdulmumin, Garba Jibril, Ibrahim Dauda , Usman Alhaji Aliyu, Adamu Alhaji Aliyu, Ahmad Muhammad Sidi, Abdullahi Jibril, Nura Dauda, Adamu Alhassan, Abdullahi Musa, Suleiman Muhammad NEPA, Juwaira Muhammad, Rabi’u Muhammad Sani, Bashir Yakub,Yusuf Adamu, Rabiu Adamu, Bashir Sa’ad, Abubakar Yakubu, Jawad Sani, Hamisu Abubakar, Ali Zainul’Abidin Abu, Ja’afar Rabi’u, Mal. Salisu Usman, Yahaya Muhammad, Rabilu Suleiman, Ibrahim Yahaya, Mujtaba Rabi’u, Auwal Garba Nuhu, Musa Tasiu, Mustapha Sani, Ibrahim Kabiru, Muhammed Mikaila, Muhammed Salisu, Mubarak Dalhat, Mahdi Yunusa, Yusuf Ishaq, Alhassan Sani, Adamu Usman, Tukur Abdullahi, Badamasi Muhammad, Ahmad Tijjani Shitu, Abdulraa’uf Aminu, Alaramma Ahmad Yahuza, Ibrahim Sufi Usman, Hamza Matari, Idris Khalid, Husaini Khalid, Muhammad Abdullahi, Ibrahim Usman, Ridwan Musa,Mu’azu Ridwan, Aminu Ali, Mudassir Mustapha, Abdullahi Musa, Ammar Sani, Akilu Aliyu (Bala), Nasiru Muhammad, Sakina Jafar Gimi, Kabiru Muhammad, Shehu Rabi’u, Ibrahim Idris, Muhammad G. Yakubu, Nafi’u Usman, Jawad Nurudden, Haruna Abdullahi, Sabi’u Shitu, Haruna Adamu, Rabi’u Musa, Dalyanu Sale, Ya’u Sa’idu, Bashir Nuhu, Aminu .M. Kabiru, Musa Abubakar, Umar Abubakar, Umar Musa,Saluhu Yunusa, Sahabi Ibrahim, Isah Abubkar, Naziru Abubakar, Umar Ahmad, Rabi’u Ahmad, Abdurrahman Zayyanu, Zaharaddeen Abdullahi, Auwal Ahmad, Khalid Salisu, Musa Usman, Umar Shehu, Hassan Yusuf, Ibrahim Isah, Nasiru Musa, Muazu Ummar, Ahmad Lawal, Lawal Ahmad, Garba Haruna, Zailani Muhammad, Salman Mukhtar, Bashir Adamu, Salahuddin Salmanu, Bashir Mansur, Mashkur Shitu, Halliru Abdullahi, Abdullahi Musa, Isa Ibrahim, Hassan Shehu, Saifullahi Kabir, Zayyanu Muhammad, Mahdi Shehu, Salahuddeen Ibrahim, Mahdi Sani Rais, Muhammad Idris, Hammad Ibraheem Zakzaky, Ali Ibraheem Zakzaky, Humaid Ibraheem Zakzaky, Shamsuddeen Abdulqadir, Hajiya Fatima Yaqoub, Nuhu Muhammad Rahma, Basiru Muhammad Rahma, Zuhair Abubakar Maina, Dr.

Musthapha U. Sa’id, Muhammad Musthapha Sa’id, Ali Musthapha Sa’id, Ruhullah Musthapha Sa’id, Alhasan Ishaq, Nuhu Yunusa (Digging), Mahmud Ibrahim, Lawal Aliyu, Ahmad Rufa’i Abubakar, Yusuf Ahmad (Salawat), Ali Abdulqadir Pele, Mubarak Yakubu, Nusaiba Yakubu, Aliyu Umar, Muttaqa Adam, Mustapha Lawal, Fatima Lawal, Salmanu Idris, Sa’adu Musa, Abbas Muhammad, Umar Dalhatu, Hussaini Musa, Balarabe Adamu, Abdulkadir Yusuf, Ibrahim Idris, Kabiru Ibrahim, Mal.

Umar, Idris Halliru, Mu’azu Muhammad, Taikon Bala, Hayatudeen Abubakar, Shafi’u Yusuf, Yakubu Nuhu, Muntari Abbas, Hauwa’u Dalhatu, Abdulwahab Ahmad, Sulaiman Isah, Sadiq Mustapha, Hussain Abubakar, Umar Adam P.Z, Saifuddin Umar, Fatima Ahmad Gashua, Ibrahim Muhammad Maiturare, Abdullahi Shuaibu, Zakariyya Danmarka, Mal. Bello Umar, Suleiman Mainika, Usman Musa, Yakubu Musa, Mu’azu Hamza Alaramma, Abdurrashid Yusuf, Saifullahi Kabiru, Basiru Sani, Anas Dahiru, Hassan Dahiru, Zaharaddeen Ibrahim,Rabi Muhammad, Muntaka Adamu, Mu’azu Hamza, Abubakar Al- Kasim (Alfa), Hassan Mika’ilu, Lawal Abubakar, Muttaqa Sani Haruna, Shehu Yahaya, Muhammad Daha Abubakar, Mahdi Idris Umar, Muhammad Mujahid Abdullahi, Yahaya Iliyasu (Abba), Sirajo Ibrahim, Usman Mukhtar, Yusha’u Nuhu, Muhammad Nasir Adam, Abubakar Abdullahi, Umar Dauda (Shugaba), Muhammad Abubakar Audi, Sumayya Isah Hassan, Muhammad Waziri Isa, Hassan Waziri Isa, Hussaini Waziri Isa, Fatima Waziri Isa, Zaharaddeen Isah, Mubarak Bala, Ibrahim Suleiman, Salihu Mukhtar, Musa Ibrahim (Taikon), Adamu Ibrahim, M Yakubu Muhammad (Okene), Fatima Yakubu, Khadija Yakubu, Ahmad Yakubu, Ahmad Buhari Isma’il, Adam Muhammad Adam, Junaidu Muhammad Sabi’u, Atiku Muhammad Sabi’u, Sani Sufi, Mustapha Ibrahim, Aliyu Gambo, Baraka Ishaq, Mubarak Danjuma, Nuhu Suleiman, Zaharaddeen Salisu, Shamsu Isah, Abdulhamid Mukhtar, Hamisu Salisu, Mukhtar Hamisu, Muhammad Haruna Bichi, m. Muhammad Kabir Kanawi, Ammar Isa, Abdullahi Abubakar Gadu, Tsalha Garba, Umar Gambo (Umaruru), Muhammad Saminu Yusuf, Rabilu Sa’idu, Jamila Alh. Jibril, Abdullahi Sa’ad, Hamza Alhassan, Muhammad Ibrahim, Murtala Salihu, Suleiman Abdullahi, Suleiman Ahmad, Abubakar Labaran, Muhammad Abdulhamid, Abdulmuttalib Yusuf, Usman Abdullahi Kankia, Abubakar Muhammad Nera, Shehu Muhammad Mairuwa, Abdulfatah Isa, Shema’u Nasiru, Ibrahim Ali, Hudu Muhammad (Gambo), Mahdi Alh Rabi’u, Bilya Nakowa, Kasimu Abdullahi, Hashimu GamboAdo Yakubu, Ishak Abdullahi,Umar Alhassan, Sagir Muhammad Auwal, Sani Abubakar, Ibrahim Tukur, Hamisu Abubakar, Tahir Idris, Badamasi Abdulhamid, Shafi’u Makera, Umar Musa, Muhammad Auwal Gambo, Abubakar Musa, Tanimu Suleiman, Umar Ibrahim, Muhammad Mu’azu, Ali Mu’azu, Jibrin Abdulaziz, Badamasi Abdulaziz, Nasiru Ayuba, Idris Usman, Ali. M. Lawal, Hudu Muhammad Gambo, Abdullahi Abbas, Abdulrazak Abdullahi, Ahmad Abdullahi, Ibrahim Abdullahi, Jawad Abdullahi, Abbas Abdullahi, Muhammad Abdullahi, M. Muhammad Auwal Iyal, Muhammad Bakiru Muhammad, Fatima Aminu, Ibrahim Hashim, Muhammad Daha Mahrazu, Abdulkarim Driver, Suleiman Mai Waya, Ja’afar Aminu, Kabir Muhammad Sani, Muhammad Bello Lukman, Mahmud Sa’id, Aliyu Haruna Adam, Almajiri, Junaidu Abubakar, Muhammad Madassir Bala, Muhammad Mabarak Bala, Abdurrazak, Muhammad Awwal Yawale, Idris Ibrahim, Muhammad Adamu, Aminu Muhammad, Surajo Yakubu, Saifullahi A. Kabir, Muhammad Sani Abubakar, Suleiman Musa Bai’a, Muhammad Baqir , Abdulqadir Muhammad, Yunusa Alhaji Haro, Hauwa’u Alhaji Haro, Animatu Alhaji Haro, Yahya Alhaji Haro, Yahya Alhaji Haro, Yidi Alhaji Haro, Adamu Alhaji Haro, Fadimatu Alhaji Haro, Buhari Alhaji Haro, Adamu Alhaji Har, Gambo Alhaji Adamu, Ahamadu Alhaji Adamu, Hauwa’u Alhaji

Adamu , Ahmadu Alhaji Adamu, Sanda Alhaji Adamu, Gada Alhaji Adamu, Hauwa’u Alhaji Kaku Galadima Musa Alhaji Ahmad, Abubakar Ahmadu, Aminatu Usman, Hadiza Alhaji Sale, Ahmadu Alhaji Abdu, Aishatu Abdulllahi, Laraba Abdullahi, Aliyu Ya’u, Rahmatu Alhaji Ya’u, Ya’u Alhaji Damuna, Musa Zubairu Ahmadu, Fadimatu Zubairu Ahmadu, Inuwa Yahya, Rukayyatu Muhammad, Ahmadu Muhammad, Abubakar Muhammad, Adamu Aliyu, Usman Aliyu, Sa’idu Aliyu Bakari, Idirisu Yunusa Musa, Muhammad Yunusa Musa, Lawal Bayu, Musa Idi, Yahuza Musa, Farida Sa’idu, Suleiman Babayo, Babangida Idirisu, Husaina Yahya , Adamu Jibirilla , Halima Musa, Salamatu Musa, Muhammad Musa, Aminatu Alhaji Kaku Galadima, Baby Hassana Abdullahu, Habibu Yusuf, Adam Abubakar, Buhari Kabiru, Sani Abdullah, Riliwan Bello. Sekinat Agbelade, Insp. Felix Egbon, Femi Ayeni Joel Fali, Kwakwi Fali, Yusuf Yakubu, Iyabo, Olukunle, Umar Faruk Funtua, Maxwell Nashan, Rev Denis Bagauri, Idenyi Ebere Ukamaka, Augustine Avertse, Gabriel Bulus, Lawan Andimi, James Onogu, Samuel Risky, Eric Isaiah, Saturday Moses, Hosea Bawa, Moses Iguando. Chioma Precious Okwuadigbo, Yusuf Mohammed, Abdullah Mohammed, Yusuf Abdulraham, Adebayo Mukaila, Wasiu Ibrahim, Fatai Ibrahim, Adamu Galadima, Peter Malgwui, Araba, Arajase, Oluka Jona, Onovughe Jovi, Haruna Basullube, Bashir Leta, Sahabi Ummaru. Osariemen Agho. Ali Iyachi, Laetitia Naankang Dagan, Usman Adam, Frederick Original, Sergeant Rowland Tafida, Charles Adenikinju, Saheed Osiefa, Malam Fatori, Alhaji Yusuph, Baba Wetle, Enyinna Ibiam Uche

Anyogu, Mr. Jagahp, Abdullahi Isah, Onyeka, Kazeem Tiamiyu, Malam Gambo Kujemi. Gabriel Amawu, Mohammed Sani, Hassan and Husaini, Umar Ibrahim, Simon Tarfa, Rachel Anthony, Jacob Anthony, Charity Anthony, Joseph Pessu, Danlami Barde, Moses Barde, Amadi Kingdom, Chibuisi, Vera Omozuwa, Gambo Chakau, Abubakar Atiku Maidabino, Friday Okoloba, Sheba Yakubu, Patience Yakubu, Revelation Yakubu, Rejoice Yakubu, Saraunia Lucky, John Paul, Asanalo, Magaji, Yayo Magaji, Paul Bawa, Rahila, Mailafia Dalhatu, Yaro Dalhatu, Saratu Dalhatu, Blessing Yari, Popular Teacher, Innocent Vincent.

People whose homes/properties were destroyed

Adamu Chairman Usman, Hassan Usman, Abdullahi mbaso, Muhammed Ibrahim, Haruna Gambo, Saádu Dahiru, Sule Isa Hammaáda Mbar, Musa Sanda, Buhari Hassan, Habuba, Ba Ibrahim Mbar, Abdulrahaman Hammajoda, Yakubu Muhammed Sani, Samson Dogo, YAKUBU Lanlo, Ali Ba Ibrahim, Hassan Hamidu, Ba John Barup, Sali Lekkitaba, Abdullahi Sali, Abubakar Kabri, Usman Abubakar Kabri, Saliffu Abubakar Kabri, Abdulkadiri Ali, JAbari Abdullahi, Musa Haruna, Musa Adamu, Dr. Samuel G. Warwar, Adamu Abubaker, Sanusi Usman, Haruna Umaru, Dauda Minagwa, Sule Abubakar, Adamu Chairman, Hassan Usman, Abdullahi Mbaso, Muhammed Ibrahim, Haruna Gambo, Sa’adu Dahiru, Sule Isa Hamanbuba Mbar, Musa Sanda, Buhari Hassan, Habuba, Ba Ibrahim, Abdulraman Hamanjoda, Yakubu Mohammed Sani, Samson Dogo, Yakubu Laulo, Ali

Ba Ibrahim, Hassan Hamidu, Ba John Barup, Sali Lekkitaba, Abdullahi Sali, Abubakar Kabri, Usman Abubakar Kabir, Salihu Abubakar Kabir, Abdul Kadiri Ali, Jabari Abdullahi, Musa Haruna

, Musa Adamu, Boderi Alh Kae, Habu Alh Jobdi, Barkindo Alh Umar, Umaru Alh Hamidu, Babandgida Madam, Dabo Alh Ka’e, Dr Samuel G Warwar, Mustapha Halilu, Hassan Halilu,

Ahmadu Halilu, Zainab Halilu, Isa Suleman, Adbulkadiri Husseini, Hamman Baji, ALiyu A. Hamman, Abdulkarimu Hamman, Mamudu hamman, Isa Bakari, Adamu Gidau, Saidu Isa, Shuaibu Adamu, Abdullahi Dahiru, Zunairu Bakari, Adamu Ali, Abubakar Adamu, Sule Ibrahim, Asmau Gado, Aliyu S. Hamman, Habu

Adamu, Sali Ali, Musa Jatau, Dauda usman, Ibrahim Musa, Usman Vallide, Ibrahim Ali, Maryam Gindau, Nuhu Abubakar, Ibrahim Umar, Zulei Musa, Adamu Gindau, Usman Gindau, Abdu Gundau, Abdulkadiri Bakari, Iliyasu Sajo, Ibrahim Sajo,

Hammasumo Sajo, Yusufa Sajo, Late Gado Sajo Gassol, Mal. Sale Njidda Gassol, Dahiru Saleh, Adbullahi Njidda GAssol, Ado A. Massinja , Saidu Aboki, Usmanu Taban, Kulsumi Halilu, Jamilatu Halilu, Abdulkarim Ramani, Ahmadu Halilu, Mustapha Halilu, Hassana Halilu, Zainab Halilu, Isa Sulieman, Abdulkadiri Husseini

, Late Hamman Baggi, Aliyu A Hamman, Abdulkarim Hamman, Mammadu Hamman, Isa Bakari, Gindau Adamu, Saidu Isa, Shaibu Adamu, Abdullahi Dairu, Zubairu Bakari, Adamu Ali, Abubakar Adamu, Sulei Ibrahim, Aliyu S Hamman, Habu L Adamu, Usman Valide , Ado A Masinja, Usman Zeban, Musa Zatau, Iliyasu Sajo Gasol, Mallam Sale Gasol, Adamu Gindau , Abdullahi Gasol, Ibrahim Sajo Gasol, Hassana Sajo Gasol, Yusufa Sajo Gasol,

Sajo Gado Gasol, Theddius Maichibi, Irimiya Maichibi, Yohanna Maichibi, Raymond John, Samson John, Bitrus Gimba, Iliya Imaki, Stephen Rumiti, Amos Maganda, Sardona Zaure, Amos Musa, Sunday Musa, Bitrus Francis, Markus Jibo, Solomon Maiungwa, Aminu Francis, Boniface Francis, Bitrus Dangaye, Julius Dangaye, John Dangaye, Solomon Dangaye, Douglas Maichibi, Raymond Lawal, Bulus Linus, Dogara Linus, Francis Gabriel, Timothy Iliya, Ayuba Osini, Israel Kato, Titus Gabriel, Gabriel James, Emmanuel Kato, Dalami Ado, David Kato, Amos Kato, Joshua Boka, Israel Boka, Mathew Boka, Dikko Boka, James Baushe , Habila Baushe, Audu Haruna, Elisha Haruna, Ayyuka Haruna, Simon Gaya, Ayuba Simon, Yarima Simon, Dabo Baturi, Henry Ahmadu, Timothy Ahmadu, Livinus Maiungwa, Ibrahim Miki, Dio Jemmi, Thomas Dio, Isa’ac Hassan, Victor Hassan, Arike Hassan, Haruna Amos, Yakubu Raphael, Francis Abinfada, Elisha Dio, Irimiya Dio, Tarawa A’aron, Peter Maigida, Inusa Wakili, Joseph Nemi, Isah Iliya, Markus Maigubiri, Maigubiri Sarkinnoma, Peter Bauna, Paul Boka, Yohanna Boka, Mathew Nemi, Bitrus Bawa, Amos Bauna, Ishaya Markus, James Markus, Markus Dogo, Usman Bauna , Emmanuel Bauna, Barnabas Luka, Audu Luka, Andrew Joseph, Mata Zauri , Sunday Iliya, Merjency Ahmadu, Godwin Dogonyaro, Ishaya Dauda Anthony Mazadu Daniel Makeri Bitrus Ayuba, Bitrus Michael, Amos Micheal, Gideon Makeri, Habila Dogonyaro, Shuaibu Dogonyaro, Agango Dogonyaro.

Villages Displaced in Kajuru LGA

Doka, Ungwan Rana, Ungwan Mudi, Umiko, Ifele, Adunga , Adama dutse, Makyali, Gonan Rogo , Aduma, Ungwan Gora, Katul Gida