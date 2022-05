2023: Winners emerge at PDP governorship primaries (LIST)

— 1 min read

AHEAD of the 2023 general elections in Nigeria, the Peoples Democratic Party (PDP) held its governorship primaries on May 23 -25, 2022.

Here are the winners that emerged and will represent the party at the general election.

1. Eleazar Ikonne; Abia.

2. Umaru Fintiri; Adamawa.

3. Umo Bassey; Akwa Ibom.

4. Ibrahim Kashim Mohammed; Bauchi.

5. Titus Uba; Benue.

6. Mohammed Ali Jafari; Borno.

7. Sheriff Oborevwori; Delta.

8. Peter Mbah; Enugu.

9. Muhammad Jubril Barde; Gombe.

10. Mustapha Sule-Lamido; Jigawa.

11. Isa Ashiru Kudan; Kaduna.

12. Muhammed Abacha; Kano.

13. Aminu Bande; Kebbi.

14. Abdullah Yahman; Kwara.

15. Abdul-Azeez Olajide; Lagos.

16. David Ombugadu; Nassarawa.

17. Segun Sowunmi; Ogun.

18. Seyi Makinde; Oyo.

19. Caleb Mutfwang; Plateau.

20. Siminialayi Fubara; Rivers.

21. Sa’adu Umar; Sokoto.

22. Kefas Agbu; Taraba.

23. Sheriff Abdullahi; Yobe.

24. Dauda Lawal; Zamfara.